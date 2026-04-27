«Каждому доступно бесконечное сознание»: экс-руководитель секретной программы ЦРУ сделал спорное заявление

Бывший руководитель секретной программы ЦРУ утверждает, что люди способны подключаться к так называемому «бесконечному сознанию», однако научных доказательств этому нет, пишет Daily Mail. Речь идет о Дейле Граффе, который возглавлял проект Stargate — программу времен холодной войны по изучению «дистанционной слежки» при помощи «экстрасенсов-шпионов».

В рамках неоднозначного проекта участники пытались мысленно получать информацию об удаленных объектах без использования органов чувств. По словам Граффа, такие способности якобы есть у большинства людей, но требуют тренировки и правильных условий. Он также считает, что современные технологии, включая смартфоны, могут мешать развитию интуиции.

Графф утверждает, что некоторые эксперименты давали результаты, сопоставимые с разведданными, однако программа была закрыта в 1995 году после сомнений в ее эффективности.

Отдельные заявления бывшего сотрудника ЦРУ касаются даже предсказаний будущего и влияния сознания на здоровье. Однако научное сообщество не признает существование «экстрасенсорных способностей», а подобные идеи остаются на уровне гипотез и личных убеждений.

Эксперты подчеркивают: на сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что человек способен получать информацию вне известных механизмов восприятия. Так что лучше к подобным высказываниям западных экспертов относиться с осторожностью.