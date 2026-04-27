«Режим измены»: как смартфоны помогают скрывать тайные отношения и почему это стало нормой

Современные смартфоны дают десятки способов скрывать переписки, встречи и передвижения, что делает измены практически незаметными, пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов в области технологий и отношений.

Речь идет о так называемом «режиме измены» — наборе функций, позволяющих прятать активность: исчезающие сообщения, скрытые приложения, блокировка чатов и отключенные уведомления. При этом сами инструменты изначально создавались для приватности, но все чаще используются, чтобы скрыть горькую правду.

Жительница Лос-Анджелеса Керри рассказала, что заподозрила неладное, когда переписки ее партнера начали исчезать. Позже она нашла их на другом устройстве. «Он удалил все на телефоне, но забыл про планшет. Там были месяцы сообщений и планы встреч с другой женщиной. Я была разбита», — поделилась она.

Эксперты отмечают, что популярной тактикой стали исчезающие сообщения в мессенджерах. «Он использовал отдельный мессенджер с настройками автоматического удаления сообщений с интервалом в один день, чтобы ничего не сохранялось», — добавила Керри.

По словам специалиста по цифровой безопасности Ким Командо, подобные функции могут маскировать активность, создавая «иллюзию безмятежности».

Однако эксперты стремятся успокоить потенциально занервничавших читателей: само наличие подобных технологий в телефоне еще не говорит об измене. Здесь многое зависит от поведения человека, а не настроек устройства, так что не спешите с выводами.