Подмосковные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой

В Подмосковье в связи с циклоном с мокрым снегом и порывистым ветром, который обрушился на регион в понедельник, 27 апреля, перевели на усиленный режим работы все коммунальные службы, были подготовлены дежурные бригады для непрерывного мониторинга ситуации. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Мы начали подготовку к этому снегопаду с выходных. Сегодня с 05:00 на улицы региона вышло более 500 единиц спецтехники на прометание территорий, а также 4,5 тыс. дворников. Если температура будет отрицательной, то приступим к противогололедной обработке дорог и дворов», — сказал вице-губернатора Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, в области на утро из-за сильного ветра и налипания мокрого снега зафиксировано 75 случаев падения деревьев. В МБУ мобилизованы бригады, в течение суток планируется полностью устранить эти ситуации и расчистить территории. В работах задействовано порядка 500 единиц специализированной метущей техники, в первую очередь специалисты очищают входные группы подъездов и тротуары.

Жителей просят быть внимательными и не парковать автомобили вблизи деревьев.

