Более 160 плановых мероприятий выполнили специалисты Мособлводоканала за неделю

Специалисты Мособлводоканала за неделю выполнили 730 различных работ, в том числе 168 плановых профилактических и ремонтных мероприятий на различных объектах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, было устранено 297 засоров канализации, проведены 74 операции по восстановлению насосов и фильтров, отремонтированы 74 участка трубопроводов холодного водоснабжения. На колодцах провели свыше 35 работ.

К примеру, на Юбилейной улице в Электростали заменили пожарный гидрант, а на улице Тарасова в Орехово-Зуеве отремонтировали камеру холодного водоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальных служб региона в условиях непогоды.