Акция «Субботник в лесу» прошла в Московской области

Экологическая акция «Субботник в лесу» прошла в 19 лесничествах Подмосковья в субботу, 25 апреля. Об итогах мероприятия рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В акции приняли участие неравнодушные жители, волонтеры, представители муниципалитетов и коммунальных служб. В число участников вошел председатель комлесхоза региона Алексей Ларькин.

В рамках акции участники очистили лесные территории от бытового мусора и валежника, привели в порядок рекреационные зоны и подготовили участки к пожароопасному периоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.