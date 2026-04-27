Матрица дала сбой: в балашихинской электричке наступил Новый год в апреле

Пока подмосковные садоводы пытаются спасти урожай от внезапного апрельского снега, техника на Горьковском направлении решила, что весну ждать бессмысленно. Пассажиры пригородного поезда неожиданно оказались в декабре, получив официальное поздравление с наступающим праздником, пишет REGIONS .

Путешествие во времени на Горьковском направлении

Технический курьез произошел в одном из вагонов электрички, курсирующей через Балашиху. Информационное табло, которое должно транслировать актуальную дату и остановки, внезапно «перепрыгнуло» через семь месяцев вперед. Бегущая строка уверенно проинформировала пассажиров, что на календаре 10 декабря, и поздравила всех с наступающим Новым годом. Учитывая аномальные холода и снегопады, накрывшие регион в конце апреля, шутка системы выглядела пугающе реалистично.

Реакция пассажиров: отпуск под угрозой

Новость о временной аномалии быстро разлетелась по местным социальным сетям. Жители Балашихи, привыкшие к суровым будням в электричках, встретили сбой с иронией. Главным поводом для беспокойства в комментариях стала судьба предстоящих летних отпусков. «Если сейчас декабрь, значит, май и лето мы просто проспали?» — иронизируют пассажиры в телеграм-канале «Железнодорожный Life». Многие начали в шутку поздравлять друг друга прямо в вагоне, отмечая, что погода за окном полностью соответствует «праздничной» дате.

Традиционные странности подмосковных табло

Для регулярных пассажиров Горьковского направления подобные «глюки» системы не в новинку. Экраны в вагонах регулярно отправляют жителей региона в будущее или пугают экстремальными температурами. В архивах местных пабликов хранятся фото-доказательства того, как табло переносило людей в 2043 год или фиксировало арктический мороз в –46 градусов в разгар летнего зноя. Несмотря на регулярность таких ошибок, транспортники пока не смогли настроить систему на работу в «настоящем» времени.