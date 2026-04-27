«Типичная западная диета» доведет вас до ранней могилы: названы главные причины роста смертности от болезней сердца

Нездоровое питание остается ключевой причиной роста смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Innovation Press. Ученые выделили три главных фактора риска: избыток соли, недостаток фруктов и нехватка цельнозерновых продуктов.

Анализ данных по метрике смертности от болезней Global Burden of Disease (GBD) за 33 года показал, что такие пищевые привычки связаны более чем с пятью миллионами смертей в 2023 году. Эти факторы способствуют развитию ишемической болезни сердца и инсульта — состояний, при которых нарушается кровоснабжение сердца и мозга.

«Мы фактически участвуем в гонке с стареющим населением, которое все чаще прибегает к потреблению рациона с высоким содержанием соли и низким содержанием питательных веществ, что становится все типичнее в Западных странах», — отметил руководитель исследования Гуошуан Фэн.

Исследование также выявило гендерные различия: мужчины чаще сталкиваются с последствиями плохого питания, что ученые связывают с сопутствующими факторами — курением и алкоголем.

Отдельно подчеркивается глобальный характер проблемы: рост потребления ультрапереработанных продуктов вытесняет более полезную пищу. При этом недостаток клетчатки, содержащейся в овощах и цельных злаках, лишает организм защитного эффекта для сердца.

Эксперты считают, что без изменения питания даже прогресс медицины не сможет существенно снизить общую смертность.