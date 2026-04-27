Два типа женщин в группе риска: кому стоит опасаться внезапных инфарктов
Daily Mail: ученые выявили новые группы риска редкого вида инфаркта
Здоровые молодые женщины, а также женщины в период менопаузы могут быть подвержены риску внезапного инфаркта без очевидных причин, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов University Clinical Center Niš в Сербии.
Речь идет о редком состоянии — спонтанной коронарной диссекции (СДКА), при которой происходит разрыв стенки артерии, питающей сердце. Кровь попадает в образовавшийся просвет, формируя сгусток и перекрывая кровоток, что может привести к инфаркту или остановке сердца.
Исследование охватило 123 пациентов из сербского регистра СДКА. Более 85% из них составили женщины со средним возрастом около 48 лет. При этом лишь около 7% случаев были связаны с беременностью, тогда как более трети пациенток находились в менопаузе.
«Мы обнаружили, что СКДА чаще всего встречается у небеременных молодых женщин и женщин в менопаузе», — прокомментировала кардиолог Светлана Апостолович.
Несмотря на отсутствие типичных факторов риска, у половины пациенток было повышенное давление, а у 46% — высокий уровень холестерина. Среди возможных триггеров выделяются стресс и физическая нагрузка.
«Состояние остается плохо изученным и часто недодиагностируется, так что будьте начеку», — добавила эксперт, подчеркнув необходимость дальнейших исследований.