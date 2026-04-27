Наследие книжных мастеров: в Троице-Сергиевой лавре нашли древние инструменты для тиснения кожи
Фото: [max.ru/id9705228850_biz]
Археологическая экспедиция в Сергиевом Посаде обнаружила уникальные артефакты XVI–XVII веков. Найденные штемпели-пуансоны раскрывают секреты средневекового ремесла и подтверждают статус монастыря как крупнейшего центра книжной культуры и кожевенного производства, пишет REGIONS.
Секреты монастырских переплетов
Ученые Подмосковной экспедиции Института археологии РАН в ходе раскопок в Троице-Сергиевой лавре обнаружили пуансоны — специальные ударные штемпели. Эти инструменты использовались мастерами для создания фигурного тиснения на книжных переплетах.
В Средние века процесс создания книги завершался ее «обряжением»: деревянные крышки обтягивали натуральной телячьей кожей, на которую затем горячим способом наносили сложные орнаменты. В отдельных случаях мастера использовали позолоту, превращая каждый фолиант в произведение искусства. Находка подтверждает, что в Лавре работали ремесленники высочайшего уровня, владевшие сложными техниками декорирования.
Многогранное ремесло: от книг до параманов
Работа с кожей в стенах монастыря не ограничивалась только книгами. Пуансоны и штампы находились в руках узкого круга профессионалов, которые обеспечивали обитель всем необходимым:
- Книжные переплеты: создание уникальных орнаментальных композиций;
- Монашеское облачение: изготовление кожаных поясов и параманов;
- Предметы культа: производство ладанок и других изделий из кожи.
Как отметил научный сотрудник экспедиции Алексей Алексеев, найденные инструменты являются прямым доказательством существования в Троицкой обители развитого и многопрофильного ремесленного производства, которое процветало на протяжении столетий.