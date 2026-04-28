Помощь экспертов: жителей Подмосковья приглашают на вебинары по земельным услугам

Министерство имущественных отношений Московской области продолжает серию обучающих вебинаров — удобный онлайн‐формат для жителей региона и представителей бизнеса, которые хотят разобраться в вопросах земли и имущества без лишних хлопот. Получить квалифицированную помощь можно, не покидая дома или офиса: эксперты ведомства подробно объяснят тонкости оформления документов и помогут избежать распространенных ошибок.

Очередной вебинар пройдет 6 мая в 13:00. В прямом эфире специалисты ведомства сосредоточатся на разборе наиболее востребованных земельных услуг, вызывающих интерес у заявителей. Участники смогут не только послушать экспертов, но и задать собственные вопросы — каждый получит развернутый и компетентный ответ. Трансляция пройдет на специализированной платформе webconf.mosreg.ru.

В ходе онлайн‐встреч обсудят широкий спектр актуальных тем: от выдачи разрешений на использование земельных участков и размещение объектов до предоставления выписок из реестра муниципальной собственности. Отдельное внимание уделят вопросам аренды недвижимости, перевода земель из одной категории в другую, установления сервитутов и расчета платы за изменение вида разрешенного использования участка. Эксперты также расскажут, как бесплатно получить в собственность земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и оформить муниципальное имущество в безвозмездное пользование.

