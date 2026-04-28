В Лобне практически достроили станцию обслуживания грузовиков

В Лобне практически завершилось строительство крупного сервисного комплекса для грузового транспорта. Объект возведен на 95%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует ООО «Сакура Лоджистикс» за 400 млн рублей. Объект возводится на Краснополянском шоссе. Площадь здания составляет 2,7 тыс. кв. м.

В комплексе разместят пять постов техобслуживания и ремонта, пост мойки, склады запчастей, офисы, помещение для предрейсового контроля водителей. Для обслуживания тяжелой техники внутри установят грузоподъемный кран на 5 тонн.

Здесь смогут ремонтировать и обслуживать тягачи, автовозы и другую тяжелую технику. Для жителей появится более 50 рабочих мест. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

