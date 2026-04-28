С лидера группы «Ногу свело!» взыскали задолженность по налогам

Налоговые проблемы лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского*, который уже давно находится в статусе иностранного агента, получили новое развитие. По информации РБК, 28 апреля суд удовлетворил иск ИФНС России № 33 о взыскании с музыканта задолженности по уплате налогов.

Сумма, которую предстоит выплатить артисту, составила 173 тыс. рублей, включая штрафные санкции и пени. Казалось бы, сумма не огромная, но она может потянуть за собой гораздо более серьезные последствия.

Еще летом 2025 года в прессе появлялась информация о том, что Покровский рискует лишиться всей своей недвижимости в Москве. Дело в том, что, покинув страну, артист попытался переписать принадлежащие ему объекты на супругу, надеясь таким образом уберечь имущество от возможной конфискации. Однако этот шаг, как выяснилось, не помог.

Речь шла о двух квартирах: четырехкомнатной площадью 110 кв. метров в районе метро «Митино» и так называемой «родовой» квартире на улице Народного Ополчения.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.