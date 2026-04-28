«Меньше соли, больше рыбы»: нутрициолог раскрыл главные привычки детей долгожителей

Если в вашей семье не было 100-летних старейшин, не отчаивайтесь. Американский нутрициолог Эрфей Чжао назвал пищевые привычки, которые могут продлить жизнь. И они не требуют сверхъестественных усилий. Об этом сообщает Independent.

Ученый проанализировал рацион детей долгожителей (тех, кто дожил до 100 лет и больше) и сравнил его с питанием потомков людей со средней продолжительностью жизни.

Вывод: секрет долголетия — не в генетике, а в тарелке. Дети старейшин едят больше рыбы, фруктов и овощей. Они потребляют меньше сахара и, что особенно важно, значительно меньше соли. Эти паттерны, по словам Чжао, дополняют и усиливают унаследованную биологическую устойчивость к старению. То есть даже если у вас нет «гена долголетия», правильное питание может его отчасти заменить.

Нутрициолог призвал всех, независимо от наследственности, включать в рацион больше цельнозерновых продуктов, фасоли, тофу и других бобовых. Это не просто модные суперфуды, а реальная поддержка организма. В отличие от дорогих БАДов, качество которых часто под вопросом, эти продукты доступны и эффективны.

