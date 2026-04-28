Сладости убивают медленно: врачи назвали срок, на который сахар сокращает жизнь

Регулярное превышение нормы сладкого может «забрать» у человека до 5–10 лет активной жизни за счет ускоренного развития хронических заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач‑эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

По словам специалиста, вреднее всего избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров — сладких напитков, конфет, печенья и другой промышленной выпечки.

«Избыточное потребление быстро усваиваемых сахаров, таких как сладкие напитки, конфеты и печенье, действительно связано с негативными последствиями для здоровья и сокращением продолжительности активной жизни», — подчеркнула Закирова.

Она напомнила, что научные исследования подтверждают: постоянное превышение рекомендуемой нормы сахара способствует развитию ожирения, диабета второго типа, сердечно‑сосудистых заболеваний и повышенной нагрузки на печень.

«Что, в свою очередь, может сократить продолжительность активной жизни на 5–10 лет. Однако учитываем, что это зависит от множества факторов, включая генетическую предрасположенность, образ жизни и наличие других вредных привычек», — добавила врач.

При этом полный отказ от сладкого большинству людей не требуется. По словам эндокринолога, современное медицинское сообщество рекомендует умеренность: допустимы небольшие порции сладкого при нормальном весе, активном образе жизни и здоровом обмене веществ. Важно избегать частого потребления сахара, которое ведет к резким скачкам уровня инсулина и увеличивает риск метаболических нарушений.

В качестве альтернатив врач советует чаще выбирать фрукты и орехи и следить не только за видом сладостей, но и за общей калорийностью рациона.

