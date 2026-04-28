Около 6,5 тыс. гостей посетили подмосковный Центр «Авангард» в рамках Дня открытых дверей

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» провел День открытых дверей, посетителями которого стали более 6,5 тыс. школьников, их родителей и педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В программу вошли интерактивные площадки, выставки и мастер-классы от ведущих силовых ведомств и общественных организаций. На локации «Город профессий» представители силовых структур познакомили молодежь со своей работой, рассказали о деталях службы в московской полиции, специфике работы кинологов и не только. Посетителей также ждало выступление бойцов 45-й отдельной бригады спецназа и инструкторов центра.

«День открытых дверей в „Авангарде“ — это традиционный праздник для всей семьи. Он нужен и тем, кто готовится к сборам в 10-м классе, и тем, кому просто интересно дело начальной военной подготовки или хочется провести день на открытом воздухе», — подчеркнула директор центра Дарья Борисова.

В рамках Дня открытых дверей также прошел первый Межрегиональный форум по начальной военной подготовке. В нем приняли участие более 1 тыс. педагогов предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

Напомним, что центр создали в 2020 году при поддержке правительств Москвы, Московской области и Министерства обороны. На его территории проведено 158 заездов для курсантов Москвы и Подмосковья, общее количество выпускников центра превысило 200 тыс.

