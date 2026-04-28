В подмосковных Мытищах энергетики ликвидировали последствия снежного циклона

Отключения электроснабжения были зафиксированы в 11 населенных пунктах: деревнях Семкино, Еремино, Новосельцево, Драчево, Румянцево, Подольниха, Муракино, Голенищево, Рождественно, Протасово, и в поселке Птицефабрики. На восстановлении сетей были привлечены пять бригад, тяжелая и специальная техника.

При этом на социально значимых объектах перебоев с электроснабжением не отмечалось. Ход работ контролировал замглавы г. о. Мытищи Александр Хаюров и представители управления ЖКХ. Специалисты сделали все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество жителям пострадавших районов.