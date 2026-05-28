Жителям Подмосковья рассказали, как помочь детям справиться со стрессом перед экзаменами
Фото: [Медиасток.рф]
Медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова рассказала, как помочь ребенку справиться со стрессом на фоне экзаменов. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.
«Часто дети боятся не самих тестов, а разочарования родителей. Подготовка к экзаменам не должна занимать 24 часа в сутки. Мозгу нужны перерывы каждые 40-50 минут, полноценный восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе. Без отдыха продуктивность падает до нуля, и сидение над учебниками ночью приносит только вред», — подчеркнула специалист.
Она призвала родителей не обсуждать негативные сценарии, а поддержать ребенка и настроить его на лучшее. По словам психолога, дети часто не знают, как попросить о помощи и скрывают свою тревогу из-за страха быть не понятыми или обвиненными в лени.
Если подросток стал пассивным, молчаливым, замкнутым, раздражительным, это может говорить не только о стрессе, но и о более глубоких проблемах, включая депрессию. Ребенок может подумать, что должен самостоятельно справляться, а не рассказывать родителям. В этой ситуации важно поощрять любые социально приемлемые действия, где он может получить помощь.
Также специалист рекомендовала обратить внимание на питание подростка. В рацион следует включать сложные углеводы и белки.
В день нужно создать позитивный настрой: обнять ребенка, пожелать ему удачи, сказать, что верите в него.
