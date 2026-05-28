Секрет счастья раскрыт, и это не деньги: ученые из Оксфорда назвали 5 качеств, которые объединяют счастливчиков

Секрет счастья может быть не только в деньгах, здоровье или удачном месте рождения, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Оксфордского университета. Они опросили 80 тысяч человек в 76 странах и выяснили, какие черты чаще всего связаны с высокой удовлетворенностью жизнью.

Оказалось, что счастливых людей объединяют пять качеств: терпение, готовность рисковать, взаимность, альтруизм и доверие.

Терпеливые люди чаще довольны жизнью, возможно, потому что легче выдерживают трудные периоды и не ждут мгновенного результата. Готовность к разумному риску тоже связали с более высоким уровнем счастья: такие люди чаще пробуют новое и не застревают в страхе перед переменами.

Еще один важный пункт — взаимность. Счастливее оказались те, кто готов отвечать добром на добро, но также не закрывает глаза на несправедливость. То есть речь не о мягкотелости, а о чувстве баланса.

Альтруизм и доверие тоже заметно совпадали с удовлетворенностью жизнью. Люди, которые помогают другим и в целом меньше ждут подвоха от окружающих, чаще чувствуют себя лучше.

Авторы исследования считают, что счастье не сводится к материальному комфорту. Важны и внутренние настройки человека: как он относится к людям, будущему, риску и справедливости.