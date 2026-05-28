Месяц интриг и миллионы подписчиков: Жасмин записала совместный трек с блогером Маш Милаш

Маш Милаш, дерзкая поп-артистка и блогер с многомиллионной аудиторией, наконец выпустила долгожданный совместный трек с певицей Жасмин. Композиция получила название «ДОЛЬЧЕ ВИТА», сообщает The Voice. Поклонники ждали этого целый месяц, каждый день спрашивая о дате релиза, а сами артистки умело создавали интригу.

Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) давно известна своим уникальным стилем. Она не пытается никому понравиться, что только подогревает интерес к ее персоне. Ее треки — это своеобразные аффирмации для уверенных девчонок.

Работая с вирусными форматами, она создает яркие инфоповоды и заряжает слушателей энергией и уникальной подачей. Певица расширяет присутствие за пределами музыки: попадала в «Искру» от «Яндекс Музыки», участвовала в офлайн-промо на Арбате.

Что касается самого трека, «ДОЛЬЧЕ ВИТА» — это современное переосмысление старого хита Жасмин. В нем знакомый вирусный припев сочетается с яркими и запоминающимися рэп-строчками. У композиции выраженный хитовый потенциал.

И это подтверждается фактами: еще до официального релиза трек начал разлетаться в вертикальных видео и занял четвертое место в списке самых популярных звуков. Теперь поклонники ждут клип.

Ранее сообщалось, что фанаты певицы Жасмин завязали спор о ее похудении.