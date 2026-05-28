Предприниматели Городского округа Пушкинский в центре внимания: праздник, цифры и слова благодарности

В Городском округе Пушкинский в честь Дня Российского предпринимательства состоялась встреча с представителями местного делового сообщества. Мероприятие провели глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и председатель Совета депутатов округа Артем Садула.

По данным организаторов, в настоящее время на территории округа зарегистрировано свыше 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В 2025 году эти предприятия обеспечили почти 13 тысяч рабочих мест.

В ходе встречи чествовали предпринимателей, чей труд существенно влияет на социально‑экономическое развитие территории. Отмечалось, что деятельность бизнесменов сочетает стремление к успеху с высокой ответственностью перед сотрудниками, партнерами и обществом.