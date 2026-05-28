«Наши святые там лежат!»: что предсказала о Киеве женщина, которую боялись советские ученые

В мире пророчеств и мистических откровений редко случаются настоящие переклички между провидцами. Но история Феодоры Конюховой — исключение. Женщина, которую называют «белорусской Вангой», не просто предсказала исход одного из самых острых конфликтов современности. Она назвала его глубинную, сакральную причину — ту, о которой молчат политики и военные стратеги, пишут в материале РИА Новости .

«Киев же! Наши святые там лежат! Наша земля!» — в этих словах, как в зеркале, отражается вся суть противостояния. Не борьба за ресурсы, не геополитические амбиции, а попранная святыня и утраченная духовная связь.

Не просто травница

Феодора Конюхова родилась в 1928 году в белорусской деревне Пильшичи. По семейной легенде, ее дар проявился в три года, когда она исцелила раненого отца. Позже ее способности изучали в Академии наук СССР, Институте радиотехники и других серьезных учреждениях. Профессор биофизики Виктор Инюшин зафиксировал необычное излучение, исходящее от ее рук. Она работала в Звездном городке, лечила космонавтов.

Но главное признание пришло от болгарской Ванги. Та говорила посетителям: «У вас же там женщина есть, которая лечит. А чего вы сюда идете?» — и отправляла их к Феодоре. Это редчайший случай взаимного признания в мире прорицателей.

Собака с черными глазами

Конюхова рассказывала, что знамение о войне получила задолго до ее начала. В видении ей явилась собака с неестественно черными глазами — настолько черными, что «чернее не может быть». Она сразу поняла: грядут тяжелые испытания. Позже в своем фирменном, простонародном стиле она объяснит: «Собака меня предупредила о войне. Такое черное глазное дно, чернее не может быть у собаки. Думала, что будут неприятности. И вот — началось».

Это знамение стало для нее предвестием большой перемены, затронувшей судьбы миллионов людей.

Святые как причина

В отличие от многих предсказателей, Конюхова не ограничилась общими фразами о «победе». Она указала на первопричину: «А украинцы сами на себя это нагребли. Нужно было относиться к религии получше».

В этих словах — целая философия. Конфликт, по ее мнению, начался не в 2014-м и не в 2022-м. Он начался тогда, когда люди отвернулись от своих святынь, от корней, от того, что веками скрепляло единство славянских народов. И разрешится он только тогда, когда эта связь восстановится — на уровне гораздо более глубоком, чем политические соглашения.

Что дальше?

Конюхова, дожившая почти до ста лет, никогда не называла конкретных дат. Но ее пророчества о «лете перемен» и «времени тревог» звучат сегодня особенно актуально. Она предупреждала о цифровом коллапсе — сбоях интернета, связи, банковских систем. И о том, что выход из кризиса придет не через технологии, а через возвращение к истокам.

В своей родной деревне Пильшичи она лечила людей водой из древнего колодца, которому, по оценкам местного старца, «не менее двух тысяч лет». И говорила: «Могла жить где угодно — хоть в Алма-Ате, хоть в Москве, хоть в Минске, а я уехала в деревню. Туда, где жили мои предки».

В этом и есть главный урок белорусской Ванги: нельзя победить, оторвавшись от корней. И когда она говорит о «наших святых», она имеет в виду не только мощи в пещерах Лавры. Она говорит о святости самой земли, которую нельзя делить, потому что она — общая.