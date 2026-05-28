Международный конкурс-фестиваль «Палитра старых мастеров» пройдет в Серпухове

С 28 по 30 мая в Серпуховском историко‑художественном музее состоится Международный конкурс‑мастерская инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников «Палитра старых мастеров». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этом году на участие в конкурсе поступило 177 заявок, среди которых есть работы авторов из Санкт‑Петербурга и Республики Беларусь.

Конкурс пройдет в двух форматах — очном и заочном. Участники смогут продемонстрировать свои таланты в нескольких номинациях: инструментальное исполнительство, ансамбль, вокальное исполнительство, художественное слово и театральное искусство.

Помимо конкурсных состязаний, участников ждет культурная программа: им предоставят возможность посетить экспозиции Серпуховского историко‑художественного музея.

Заключительный день фестиваля, 30 мая, завершится гала‑концертом на летней сцене особняка Мараевых. Там же пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса.

