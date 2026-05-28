Экс-директор Киркорова объяснил холодность Пугачевой ко дню рождения дочери

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой, как известно, было пять официальных браков. Певец Филипп Киркоров был ее четвертым супругом, и их союз продлился два десятилетия. Однако оценки этого брака у бывших супругов кардинально разнятся. Киркоров до сих пор вспоминает те годы с теплотой и благодарностью. Пугачева же в одном из интервью назвала этот брак фиктивным.

Недавно Киркоров публично поздравил дочь Пугачевой, Кристину Орбакайте, с днем рождения. Но вот от самой Примадонны певица не дождалась публичных поздравлений.

Бывший директор Киркорова, российский продюсер Леонид Дзюник выдвинул свою версию происходящего. В интервью «Абзацу» он отметил, что на поведение Пугачевой влияют два фактора: возраст и ее нынешний муж — комик-иноагент Максим Галкин*.

«Что вы хотите от женщины, которой уже через три года 80 лет? Это влияние женских проблем — климакса — на ее головной мозг. Плюс влияние Галкина. Он испортил и ей жизнь, и своим детям», — заявил Дзюник.

Он подчеркнул, что проблемы в браке Пугачевой и Киркорова появились лишь в конце совместной жизни, когда на горизонте замелькал Галкин. До этого же союз был вполне успешным и принес Киркорову огромную пользу.

Сам Филипп, кстати, не испытывает никакого сожаления о том браке и сохраняет о нем исключительно положительные воспоминания.

Ранее Кристина Орбакайте показала, как отпраздновала день рождения с семьей в Санта-Барбаре.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.