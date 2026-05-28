Последний звонок: толпа выпускников отметила праздник избиением мужчины

Школьный праздник в Братске обернулся уголовным делом. Толпа выпускников после последнего звонка напала на мужчину и жестоко избила его. Четверых юнцов уже установили — всем по 16 лет, трое из них давно состоят на учете в полиции по делам несовершеннолетних. Теперь им грозит статья за хулиганство. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вечером 26 мая в Братске компания подростков, только что отгулявших последний звонок, набросилась на прохожего. Мотивы пока не ясны, но факт остается фактом: мужчина пострадал от рук юных горожан. Следственный комитет оперативно отреагировал на сообщения в интернете и возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

На данный момент полицейские установили четверых участников избиения. Все они — выпускники одной из школ, всем по 16 лет. Трое из подозреваемых уже числятся на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Это значит, что к моменту нападения они уже имели проблемы с законом. Теперь им грозит реальный срок: хулиганство группой лиц наказывается вплоть до лишения свободы.

Ранее в Крыму врачи изувечили женщину на следующий день после смерти ее младенца.