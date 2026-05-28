Морской огурец-зомби поможет раскрыть тайну бессмертия: ученые в шаге от расшифровки кода вечной молодости

Ученые нашли существо, чьи оторванные части тела ведут себя почти как маленькие зомби. В этом может крыться секрет бессмертия. Речь о морском огурце Psolus fabricii, обитающем в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, пишет Scientific American со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

У большинства животных отрезанный кусок ткани быстро погибает и разлагается. Но у этого морского огурца все иначе: отделенные фрагменты продолжают жить, затягивают раны и даже растут. В лабораторных резервуарах с морской водой такие ткани продержались больше трех лет, и исследователи не увидели признаков, что они собираются умирать.

Автор работы Сара Джобсон из Мемориального университета Ньюфаундленда называет их «маленькими лабораторными зомби». Они не превращаются в новую особь морского огурца, не размножаются, у них нет рта и кишечника. Но клетки продолжают делиться, иммунная система защищает ткани от микробов, а энергию они, вероятно, получают из растворенных аминокислот или за счет собственных мышц.

Не все ученые готовы сразу называть это настоящим бессмертием: нужны дополнительные проверки, например, по теломерам — участкам ДНК, связанным со старением клеток.

Но сама находка выглядит почти фантастически. Где-то в океане, возможно, прямо сейчас дрейфуют кусочки морских огурцов, которые давно должны были погибнуть, но почему-то продолжают жить.