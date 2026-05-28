Почти 100 школьников Подмосковья примут участие в региональном этапе «Президентских спортивных игр»
Региональный этап «Президентских спортивных игр» стартовал в Подмосковье
Фото: [Министерство образования МО]
Региональный этап всероссийского проекта «Президентские спортивные игры» стартовал в Подмосковье на базе Дворца спорта «Триумф» в Люберцах. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
За победу в соревнованиях будут бороться 96 школьников в составе 8 команд из Балашихи, Люберец, Лосино-Петровского, Мытищ, Одинцово, Павловского Посада, Ступино и Чехова.
Турниры продлятся три дня. Состязания пройдут в разных дисциплинах, включая баскетбол, волейбол, футбол. Победители представят Подмосковье на федеральном этапе в ВДЦ «Смена» в сентябре.
