Жителей Подмосковья призвали поддержать проекты от региона, получившие президентские гранты

Жителей Подмосковья призвали поддержать победителей от региона, которые получили помощь от Фонда президентских грантов, а также оценить результаты реализации их проектов.

Сейчас проекты подмосковных НКО, которые были реализованы в 2025 году, участвуют в общественной оценке. Поделиться своим мнением об этих инициативах можно на портале оценка.гранты.рф до 30 июня.

К оценке также будут привлечены независимые эксперты, представители общественных палат, региональных органов власти, некоммерческих организаций.

По итогам анализа результатов проекты распределят на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных выберут 100 лучших.