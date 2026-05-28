Отрезали лишнее: в Крыму врачи изувечили женщину на следующий день после смерти ее младенца

В Крыму расследуют уголовное дело против руководства перинатального центра, где 31-летней Виктории Татуревич сначала диагностировали гибель младенца, а затем провели калечащую операцию, проигнорировав выводы главного внештатного акушера России. Об этом пишет Лента.ру.

Двухчасовое ожидание операции и гибель младенца

Трагедия в семье 31-летней жительницы Крыма Виктории Татуревич началась в ноябре 2025 года в перинатальном центре Симферополя. Пациентке потребовалось проведение экстренного кесарева сечения. Однако вместо нормативных 30 минут женщина была вынуждена ожидать начала хирургического вмешательства около двух часов. За время этой задержки у роженицы началось сильное кровотечение и отошли околоплодные воды зеленого цвета.

Спустя два дня после операции врачи констатировали смерть новорожденного ребенка. Согласно официальному медицинскому заключению, младенец погиб от сепсиса. Посчитав произошедшее прямым следствием халатности и упущенного времени, Татуревич обратилась в правоохранительные органы, что послужило поводом для возбуждения двух уголовных дел.

Диагностическая ошибка: хронический недуг приняли за сепсис

Через день после потери ребенка состояние самой Виктории ухудшилось: в послеродовом отделении у нее резко поднялась температура. Женщину экстренно перевели в отделение реанимации. Лабораторные анализы крови показали критически высокий уровень желчного пигмента билирубина.

Расхождение в мнениях медицинского персонала:

Позиция реаниматологов: Врачи посчитали, что скачок билирубина вызван сепсисом и стремительным поражением печени. Они заявили, что для спасения жизни пациентки необходимо экстренно ампутировать матку.

Позиция терапевта: Внутренний больничный терапевт категорически не согласился с коллегами, отметив, что объективных оснований для удаления детородного органа нет.

Аргумент пациентки: Татуревич пыталась объяснить медикам, что высокий билирубин — это проявление ее давнего хронического заболевания, а вовсе не сепсис.

Находясь в состоянии психологического шока после смерти ребенка и под давлением заверений врачей о смертельной опасности, женщина подписала официальное согласие на операцию.

Игнорирование Минздрава и калечащая операция

Для разрешения спорной ситуации администрация центра организовала экстренный телемедицинский консилиум с федеральными специалистами. К обсуждению подключился главный внештатный акушер Министерства здравоохранения России Владимир Климов.

Изучив карту пациентки, Климов официально заявил: сепсис у женщины отсутствует, печень в порядке, а хирургическое вмешательство не требуется.

Уголовное преследование и требования пострадавшей

По факту незаконного удаления органа и причинения непоправимого вреда женскому здоровью Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

На сегодняшний день Виктория Татуревич публично требует немедленного отстранения от работы главного врача и всей хирургической бригады, проводившей операцию. Женщина опасается, что руководство больницы может использовать административный ресурс, чтобы замять скандал и закрыть уголовное дело до передачи материалов в суд.