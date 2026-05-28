Малярия и лихорадка денге: почему отдых в тропиках требует особой осторожности

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Африку из-за эпидемиологической ситуации, пишет ТАСС. Однако опасность подстерегает путешественников не только на этом континенте — весь тропический и субтропический пояс остается зоной риска по малярии, лихорадке денге и другим инфекциям. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Виктор Ларичев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, какие регионы наиболее опасны и как защитить себя, если поездки не избежать.

Главные угрозы: малярия и лихорадка денге

Виктор Ларичев пояснил, что опасения по поводу инфекций за рубежом оправданы: опасные болезни в тропиках были и остаются.

«Весь тропический пояс и субтропический опасен. Малярия, лихорадка денге, чикунгунья. Люди от чикунгуньи не умирают, но малярия — это просто караул. И денге — тоже. Инфекции, о которых никто никогда не слышал, тоже встречаются. Это было, это есть, это будет, от этого никуда не деться», — подчеркнул Ларичев.

Как защитить себя в опасных регионах

Если поездки в тропические страны избежать не удается, эксперт посоветовал принимать профилактические меры.

«Туристы, которые едут в регионы, где есть малярия, должны принимать препараты — либо раз в день, либо раз в неделю, в зависимости от лекарства. Чтобы защититься от лихорадки денге, нужно следить, чтобы уменьшить количество кусающих комаров», — пояснил вирусолог.

Он добавил, что меры безопасности от укусов насекомых — репелленты, москитные сетки, закрытая одежда — остаются актуальными для всех тропических направлений.

Если же все-таки хочется на море, но с меньшими рисками для здоровья, эксперты АТОР посоветовали задуматься об осеннем отдыхе уже сейчас: