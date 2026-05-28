Учебный корпус на 975 мест к гимназии № 7 достроят в Красногорске в 2028 году

В Красногорске в 2028 году завершится строительство учебного корпуса на 975 мест к гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Пристройка возводится с 2025 года. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 12%.

Площадь четырехэтажного корпуса составит более 13 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные кабинеты, столовую, медицинский блок, кабинет психолого-социального педагога, процедурно-прививочный кабинет, актовый зал.

Помимо этого будет обновлен старый корпус школы. В здании обновят фасады, заменят окна и двери, отремонтируют входные группы и приведут в порядок кровлю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.