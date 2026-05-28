Жителям Подмосковья рассказали о развитии здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали жителям о развитии сферы здравоохранения в регионе в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, по нацпроекту в Подмосковье строят новые учреждения. В Дубне и Голицыно возводят две поликлиники общей мощностью 500 посещений в смену. В Чехове ввели поликлинику на 500 посещений в смену.

Программы лекарственного обеспечения охватили более 47 тыс. жителей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые находятся на диспансерном наблюдении. Системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены почти 3,5 тыс. детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно и 2,4 тыс. беременных женщин.

Обследование на антитела к гепатиту С прошли более 87 тыс. жителей в возрасте от 25 лет. Санитарная авиация Подмосковья совершила 127 вылетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе.