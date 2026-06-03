Что можно сеять на рассаду и сажать 4 июня 2026 года по лунному календарю

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

До 16:45 ночное светило пребывает в земном знаке Козерога, после чего переходит в знак Водолея. Козерог, хоть и относится к знакам средней плодородности, считается чрезвычайно продуктивным периодом для садовых работ. Он дарит растениям выносливость, мощную корневую систему и отличную лежкость будущего урожая. А убывающая Луна в Козероге — самое время для всего, что растет «в земле».

Работы в огороде

4 июня — один из лучших дней начала месяца для посадок, подкормок и наведения порядка на участке. Убывающая фаза направляет энергию в корни, а Козерог буквально «держит за руку» клубни и луковицы. Поэтому в первую очередь стоит посвятить день:

  • Корнеплодам: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, пастернак, корневая петрушка и сельдерей.
  • Луковичным и клубневым: лук на репку, чеснок, картофель.
  • Бобовым: горох, фасоль, бобы — они тоже отлично воспримут энергию дня.
  • Листовым овощам: салат, шпинат — их можно смело сеять.
  • Зелени: укроп, петрушка (корневая и листовая), базилик, кинза.

Также 4 июня — подходящий день для пересадки рассады в открытый грунт (особенно с закрытой корневой системой). А вот замачивать семена перед посевом не рекомендуется — процесс будет малоэффективным.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Энергия Козерога идеально подходит для ухода за садом. В этот день можно и нужно:

  • Сажать плодовые деревья и ягодные кустарники с закрытой корневой системой — саженцы отлично приживутся.
  • Проводить санитарную обрезку — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви.
  • Обрабатывать от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным, особенно против вредителей, обитающих в почве.
  • Вносить органические удобрения — подкормка усвоится корнями максимально полно.
  • Рыхлить и мульчировать приствольные круги — улучшайте доступ воздуха к корням.

Работы с цветами

Для декоративного сада 4 июня — тоже очень продуктивный день. Убывающая Луна в Козероге усиливает корневую активность, поэтому день подходит для:

  • Посадки луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний.
  • Деления корневищ многолетников: пионов, флоксов, лилейников, ирисов.
  • Посадки и пересадки любых цветов — с закрытой корневой системой они приживутся особенно хорошо.
  • Пикировки и укоренения черенков.

Что лучше отложить

  • Посев «вершков» для получения обильного урожая надземных плодов (томаты, перцы, баклажаны, огурцы) — сейчас не их время.
  • Чрезмерный полив — корни хорошо усваивают влагу, но перелив может навредить.
  • Любые посевы после 16:45, когда Луна перейдет в малоплодородный Водолей.

Общие рекомендации

Благоприятно:

  • Посадка корнеплодов, лука, чеснока, картофеля
  • Посев бобовых, листовых овощей, зелени
  • Посадка луковичных цветов и деление многолетников
  • Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников (с ЗКС)
  • Рыхление, прополка, окучивание
  • Внесение органических удобрений
  • Обработка от вредителей и болезней
  • Перекопка почвы и закладка компоста

Нежелательно:

  • Посев томатов, перцев, баклажанов, огурцов
  • Замачивание семян
  • Любые посадки после 16:45

Совет на 4 июня: Поторопитесь — после 16:45 Луна перейдет в знак Водолея, который считается неплодородным, и активные посадки лучше завершить до этого времени. Зато первая половина дня — настоящий «золотой час» для корнеплодов и луковичных!

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