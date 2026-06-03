Что можно сеять на рассаду и сажать 4 июня 2026 года по лунному календарю

До 16:45 ночное светило пребывает в земном знаке Козерога, после чего переходит в знак Водолея. Козерог, хоть и относится к знакам средней плодородности, считается чрезвычайно продуктивным периодом для садовых работ. Он дарит растениям выносливость, мощную корневую систему и отличную лежкость будущего урожая. А убывающая Луна в Козероге — самое время для всего, что растет «в земле».

Работы в огороде

4 июня — один из лучших дней начала месяца для посадок, подкормок и наведения порядка на участке. Убывающая фаза направляет энергию в корни, а Козерог буквально «держит за руку» клубни и луковицы. Поэтому в первую очередь стоит посвятить день:

Корнеплодам: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, пастернак, корневая петрушка и сельдерей.

Луковичным и клубневым: лук на репку, чеснок, картофель.

Бобовым: горох, фасоль, бобы — они тоже отлично воспримут энергию дня.

Листовым овощам: салат, шпинат — их можно смело сеять.

Зелени: укроп, петрушка (корневая и листовая), базилик, кинза.

Также 4 июня — подходящий день для пересадки рассады в открытый грунт (особенно с закрытой корневой системой). А вот замачивать семена перед посевом не рекомендуется — процесс будет малоэффективным.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Энергия Козерога идеально подходит для ухода за садом. В этот день можно и нужно:

Сажать плодовые деревья и ягодные кустарники с закрытой корневой системой — саженцы отлично приживутся.

Проводить санитарную обрезку — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви.

Обрабатывать от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным, особенно против вредителей, обитающих в почве.

Вносить органические удобрения — подкормка усвоится корнями максимально полно.

Рыхлить и мульчировать приствольные круги — улучшайте доступ воздуха к корням.

Работы с цветами

Для декоративного сада 4 июня — тоже очень продуктивный день. Убывающая Луна в Козероге усиливает корневую активность, поэтому день подходит для:

Посадки луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний.

Деления корневищ многолетников: пионов, флоксов, лилейников, ирисов.

Посадки и пересадки любых цветов — с закрытой корневой системой они приживутся особенно хорошо.

Пикировки и укоренения черенков.

Что лучше отложить

Посев «вершков» для получения обильного урожая надземных плодов (томаты, перцы, баклажаны, огурцы) — сейчас не их время.

Чрезмерный полив — корни хорошо усваивают влагу, но перелив может навредить.

Любые посевы после 16:45, когда Луна перейдет в малоплодородный Водолей.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Посадка корнеплодов, лука, чеснока, картофеля

Посев бобовых, листовых овощей, зелени

Посадка луковичных цветов и деление многолетников

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников (с ЗКС)

Рыхление, прополка, окучивание

Внесение органических удобрений

Обработка от вредителей и болезней

Перекопка почвы и закладка компоста

Нежелательно:

Посев томатов, перцев, баклажанов, огурцов

Замачивание семян

Любые посадки после 16:45

Совет на 4 июня: Поторопитесь — после 16:45 Луна перейдет в знак Водолея, который считается неплодородным, и активные посадки лучше завершить до этого времени. Зато первая половина дня — настоящий «золотой час» для корнеплодов и луковичных!