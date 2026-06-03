Что можно сеять на рассаду и сажать 4 июня 2026 года по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
До 16:45 ночное светило пребывает в земном знаке Козерога, после чего переходит в знак Водолея. Козерог, хоть и относится к знакам средней плодородности, считается чрезвычайно продуктивным периодом для садовых работ. Он дарит растениям выносливость, мощную корневую систему и отличную лежкость будущего урожая. А убывающая Луна в Козероге — самое время для всего, что растет «в земле».
Работы в огороде
4 июня — один из лучших дней начала месяца для посадок, подкормок и наведения порядка на участке. Убывающая фаза направляет энергию в корни, а Козерог буквально «держит за руку» клубни и луковицы. Поэтому в первую очередь стоит посвятить день:
- Корнеплодам: морковь, свекла, редис, редька, дайкон, пастернак, корневая петрушка и сельдерей.
- Луковичным и клубневым: лук на репку, чеснок, картофель.
- Бобовым: горох, фасоль, бобы — они тоже отлично воспримут энергию дня.
- Листовым овощам: салат, шпинат — их можно смело сеять.
- Зелени: укроп, петрушка (корневая и листовая), базилик, кинза.
Также 4 июня — подходящий день для пересадки рассады в открытый грунт (особенно с закрытой корневой системой). А вот замачивать семена перед посевом не рекомендуется — процесс будет малоэффективным.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Энергия Козерога идеально подходит для ухода за садом. В этот день можно и нужно:
- Сажать плодовые деревья и ягодные кустарники с закрытой корневой системой — саженцы отлично приживутся.
- Проводить санитарную обрезку — удаляйте сухие, больные и поломанные ветви.
- Обрабатывать от вредителей и болезней — профилактическое опрыскивание будет эффективным, особенно против вредителей, обитающих в почве.
- Вносить органические удобрения — подкормка усвоится корнями максимально полно.
- Рыхлить и мульчировать приствольные круги — улучшайте доступ воздуха к корням.
Работы с цветами
Для декоративного сада 4 июня — тоже очень продуктивный день. Убывающая Луна в Козероге усиливает корневую активность, поэтому день подходит для:
- Посадки луковичных и клубнелуковичных цветов: лилий, гладиолусов, георгинов, бегоний.
- Деления корневищ многолетников: пионов, флоксов, лилейников, ирисов.
- Посадки и пересадки любых цветов — с закрытой корневой системой они приживутся особенно хорошо.
- Пикировки и укоренения черенков.
Что лучше отложить
- Посев «вершков» для получения обильного урожая надземных плодов (томаты, перцы, баклажаны, огурцы) — сейчас не их время.
- Чрезмерный полив — корни хорошо усваивают влагу, но перелив может навредить.
- Любые посевы после 16:45, когда Луна перейдет в малоплодородный Водолей.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Посадка корнеплодов, лука, чеснока, картофеля
- Посев бобовых, листовых овощей, зелени
- Посадка луковичных цветов и деление многолетников
- Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников (с ЗКС)
- Рыхление, прополка, окучивание
- Внесение органических удобрений
- Обработка от вредителей и болезней
- Перекопка почвы и закладка компоста
Нежелательно:
- Посев томатов, перцев, баклажанов, огурцов
- Замачивание семян
- Любые посадки после 16:45
Совет на 4 июня: Поторопитесь — после 16:45 Луна перейдет в знак Водолея, который считается неплодородным, и активные посадки лучше завершить до этого времени. Зато первая половина дня — настоящий «золотой час» для корнеплодов и луковичных!