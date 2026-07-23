Звезда КВН и Comedy Club Марина Кравец показала редкое фото с подросшими дочерьми

Звезда КВН и Comedy Club актриса Марина Кравец редко балует поклонников семейными фотографиями, но на этот раз она сделала исключение, пишет Super. 42-летняя артистка опубликовала в своем блоге редкий снимок, на котором запечатлены ее шестилетняя и двухлетняя дочери.

На кадрах девочки сидят со спины и завороженно смотрят на облачное небо и радугу. Их лица не видны — Марина традиционно оберегает детей от излишнего внимания публики.

Старшая дочь Карвец родилась чуть раньше срока в 2020 году, когда Марине было 35 лет. Долгое время актриса не показывала фото девочки в социальных сетях и стала делиться снимками, только когда она немного подросла. Младшая дочка появилась на свет в 2024 году — о своей беременности Кравец рассказала поклонникам осенью 2023 года.

Подписчики были тронуты этим кадром. Они оставили множество теплых слов и комплиментов, назвав девочек «прелестями», «лучшими подружками» и «милотой».

Ранее бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс показала фото новорожденной дочери.