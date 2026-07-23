После 40 счастье зависит уже не от успеха: профессор Гарварда объяснил, что действительно важно

Во второй половине жизни счастье часто зависит не от новых достижений, а от умения отказываться от лишних желаний, пишет Upworthy. Исследователь феномена счастья и профессор Гарварда Артур Брукс считает, что после 40 лет человеку важнее сместить фокус с внешних побед на внутреннее благополучие.

По словам Брукса, первая половина жизни обычно строится вокруг накопления: больше денег, статуса, удовольствий, признания и возможностей. Но такая стратегия не всегда работает в дальнейшем. Он предлагает другую формулу: удовлетворенность растет не только тогда, когда у человека становится больше ресурсов, но и когда ему требуется меньше.

Один из способов проверить свои цели — спросить себя, имели бы они значение, если бы никто не узнал об их достижении. Если ответ отрицательный, цель может быть связана не со смыслом, а с желанием казаться успешным в глазах других.

Брукс также советует переосмыслить само понятие успеха. Исследования показывают, что люди, которые в среднем возрасте смещают фокус с личного статуса на помощь другим, со временем чаще сообщают о более глубоком смысле жизни и крепких отношениях.

Важную роль играет и благодарность. Профессор психологии и нейронауки Дэниел Левитин отмечает, что практика благодарности помогает поддерживать более позитивный эмоциональный фон. В итоге зрелое счастье может начинаться с простого признания: часть прежних желаний больше не нужна.