Ноутбук из Древней Греции? Античная статуя разожгла споры о путешествиях во времени

Древнегреческий погребальный рельеф возрастом около 2 тыс. лет стал поводом для разговоров о путешествиях во времени, пишет Daily Mail. На мраморном полотне «Надгробный наискос с изображением женщины на троне и служанки», хранящемся в Музее Гетти в Калифорнии, сидящая женщина будто бы рассматривает тонкий прямоугольный предмет в руках служанки.

Сторонники необычных теорий предположили, что предмет напоминает ноутбук: по их мнению, он слишком тонкий для шкатулки, а два отверстия сбоку похожи на USB-порты. Интерес к рельефу усилился на фоне вирусных историй о людях, называющих себя путешественниками во времени. Подробнее об одном из них — в материале «Подмосковья сегодня».

Кураторы музея предлагают куда более простое объяснение. По их версии, женщина держит не древний компьютер, а шкатулку для украшений. Похожие сцены встречаются и на других погребальных рельефах, где женщины достают из шкатулок ленты или драгоценности.

Скептики также напоминают, что подобные «аномалии» нередко оказываются обычными вещами своей эпохи. Например, плоские предметы в руках людей на древнегреческих изображениях иногда принимают за современные планшеты, хотя на самом деле это восковые дощечки для письма.

Несмотря на то, что физики рассматривают теоретические модели путешествий во времени в рамках общей теории относительности, убедительных доказательств, что люди способны перемещаться в прошлое, пока не существует.