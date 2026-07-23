Реанимация, швы и осеменение за 15 минут: подмосковный ветфельдшер вошла в десятку лучших в России

Четверть часа на спасение, интубация на умном манекене и борьба с туберкулезом под прицелом жюри — ветфельдшер из подмосковного Пушкино прошла адский многочасовой экзамен и доказала, что женщинам в белом халате по зубам даже самые жесткие испытания. Об этом сообщает REGIONS.

Анна Костомарова, специалист Пушкинской ветеринарной станции, вернулась из Саранска с бронзой всероссийского масштаба — седьмое место среди 24 сильнейших коллег со всей страны. Но главное не цифра, а то, через что ей пришлось пройти на финале конкурса «Лучший по профессии», где каждый этап напоминал военный полевой госпиталь.

Сначала теоретический блиц: за 15 минут надо было расписать план действий при вспышке туберкулеза у коров. Костомаровой выручил опыт работы в противоэпидемическом отделе — она выдала четкую схему с документацией по ветеринарным правилам, а затем за полчаса разобрала тест из 50 каверзных вопросов, на который другим отводился целый час. Но настоящий ад ждал во второй день: шесть практических станций с жестким лимитом — 15 минут на каждую.

Пока жюри подсчитывало баллы, участники отдыхали под выступления артистов, но напряжение выдавало каждый взгляд. Итог — седьмая строчка в общероссийском рейтинге.

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