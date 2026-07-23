Исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар попал в психлечебницу в Нальчике

Исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар, настоящее имя которого Шамиль Малкандуев, сейчас находится в психиатрической больнице Нальчика, сообщает Woman.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что некогда популярного артиста насильно вывезли из США, где он оказался в тяжелом положении: без постоянного жилья, документов и средств к существованию. Сейчас 47-летний музыкант проходит лечение.

В начале 2000-х Оскар был на вершине славы. Его хит «Между мной и тобой» принес ему «Золотой граммофон», а песни ротировались на всех радиостанциях.

Шамиль родился в семье военного, детство провел в Якутии, затем вернулся в Нальчик, а позже переехал в Москву. Там он встретил продюсера Сергея Изотова, который придумал ему псевдоним и помог выйти на большую сцену. Однако в 2003 году карьера Оскара пошла под откос — после разрыва с продюсером он лишился прав на сценическое имя и стал выступать под настоящим именем.

Позже артист переехал в США, надеясь начать все заново. Он поступил в киношколу, создал новый музыкальный проект, сотрудничал с зарубежными музыкантами и участвовал в телепроектах. Но в последние годы его жизнь резко ухудшилась. Очевидцы замечали Оскара в Нью-Йорке в тяжелом состоянии — он выглядел бездомным и истощенным.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф взволновал фанатов фотографиями из больницы.