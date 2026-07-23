Вышел за три месяца до окончания срока: брата Бишимбаева отпустили по амнистии

В среду, 22 июля, исправительное учреждение покинул Бахытжан Байжанов, признанный виновным в укрывательстве преступления Куандыка Бишимбаева, сообщает NewTimes.kz. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы. До окончания срока оставалось чуть больше трех месяцев, но суд принял положительное решение и освободил Байжанова по амнистии. В тот же день он вернулся к семье.

Во время громкого судебного процесса над Бишимбаевым по делу о жестокой расправе с его женой Салтанат Нукеновой следствие установило, что Байжанов вовремя не сообщил о произошедшем и пытался скрыть обстоятельства преступления. Сам он не отрицал вину, но утверждал, что в момент трагедии не осознавал всей серьезности происходящего.

На суде Бахытжан публично обратился к семье погибшей Салтанат, признал свою вину и выразил надежду на прощение.

Нукенова была гражданской женой бывшего министра экономики Казахстана Бишимбаева. Ее жизнь трагически оборвалась 9 ноября 2023 года в результате жестокого избиения в ресторане в Астане. Это дело вызвало огромный общественный резонанс в Казахстане. В мае 2024 года Бишимбаев признали виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы.

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