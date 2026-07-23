Суханкина выиграла суд у создателя «Миража»

Многолетняя тяжба между создателем группы «Мираж» Андреем Литягиным и ее солисткой Маргаритой Суханкиной наконец завершилась, сообщает The Voice. Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение в пользу 62-летней певицы. Композитор проиграл иск, и теперь Суханкина получит денежную компенсацию в размере более ₽8 млн.

Кроме того, суд запретил Литягину распоряжаться правами Суханкиной на все записи исполнений группы «Мираж».

Артистка долгое время боролась за свое творческое наследие. В своем заявлении она отметила, что годы попыток стереть ее из истории коллектива провалились.

«Голос не стереть, правду не спрятать. Суд во всем разобрался», — отметила Маргарита.

Литягин ранее утверждал, что у Суханкиной нет лицензии на публичное исполнение композиций. Однако в ходе слушания он предоставил документы, которые экспертиза признала искусственно состаренными, и суд отказался их принимать во внимание.

Помимо судебной победы, в жизни Суханкиной есть и другие важные события. Певица воспитывает двоих усыновленных детей: сына и дочь. Мальчик поступил в колледж, а дочь заканчивает школу. Оба ребенка профессионально занимаются русской народной игрой «Городки», имеют регалии и участвуют в юношеских соревнованиях, в том числе на первенство России.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оставил продюсера певицы Линды под домашним арестом по делу об авторских правах.