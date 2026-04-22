Что сажать 23 апреля по лунному календарю: растущая Луна в Раке
23 апреля 2026 года Луна находится в фазе роста (первая четверть) и практически весь день пребывает в плодородном водном знаке Рака. Освещённость диска составляет около 42%, астрологический счёт ведёт 7-й лунный день, начавшийся в 09:07. С 22:41 Луна переходит в знак Льва, поэтому все важные посадки стоит завершить до этого времени.
Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листве. Это идеальное время, чтобы сеять и сажать всё, что даёт урожай над землёй: овощи с плодами, зелень и цветы. А Рак — один из самых плодородных знаков зодиака — дарит растениям устойчивость, выносливость и отличную лёжкость урожая.
23 апреля — это последний день в череде супер-благоприятных дат апреля (22–23 апреля). Уже 24–25 апреля Луна переходит в малоплодородный знак Льва, и активные посадки придётся отложить.
Работы в огороде
23 апреля — один из лучших дней месяца для посева и посадки. Энергетика дня благоприятствует всем культурам, у которых ценится надземная часть. В первую очередь стоит посеять:
- Паслёновые: томаты, перцы, баклажаны — рассада вырастет коренастой и здоровой.
- Тыквенные: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны — они быстро тронутся в рост.
- Капусту всех видов: белокочанную, цветную, брокколи, кольраби.
- Зелень и пряные травы: салат, укроп, петрушку (на зелень), базилик, кинзу, шпинат.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы (их можно сажать вплоть до 23 апреля).
- Кукурузу и подсолнечник.
Также 23 апреля — отличный день для пикировки рассады, посадки картофеля и высадки рассады овощей в теплицу. А вот от посадки корнеплодов (моркови, свёклы, редиса) лучше воздержаться — для них сейчас не лучшее время. Их черёд наступит на убывающей Луне.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Растущая Луна в плодородном Раке — прекрасное время для садовых работ. В этот день можно:
- поливать растения — влага сейчас особенно хорошо усваивается корнями;
- вносить органические удобрения — питательные вещества пойдут в рост надземной части;
- проводить прививку — привой и подвой хорошо срастутся;
- сажать плодовые деревья и кустарники: яблони, груши, вишню, сливу, смородину, крыжовник, малину, виноград и землянику.
Не рекомендуется использование химических пестицидов — отдайте предпочтение биопрепаратам. Также не стоит сажать клубнелуковичные растения — для них сейчас неподходящее время.
Работы с цветами
23 апреля — идеальный день для работы с цветами. Энергия Рака дарит растениям устойчивость и долгое цветение.
Благоприятно:
- сеять однолетние цветы — астры, бархатцы, циннии, петунии, настурции;
- сажать многолетники — флоксы, лилейники, дельфиниумы, рудбекии;
- высаживать луковичные и клубнелуковичные — гладиолусы, георгины, лилии, бегонии.
Общие рекомендации по работам
Благоприятно:
- Посев семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы
- Посев капусты всех видов, бобовых, зелени, пряных трав
- Посадка однолетних и многолетних цветов
- Пикировка рассады, высадка рассады в теплицу
- Посадка картофеля
- Полив, корневые и внекорневые подкормки (особенно органикой)
- Прививка плодовых деревьев
- Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников
- Посадка винограда и земляники
Нежелательно:
- Посев корнеплодов (морковь, свёкла, редис, дайкон) — их время на убывающей Луне
- Использование химических пестицидов
- Посадка клубнелуковичных растений (лучше в другие дни)
- Любые работы, травмирующие корневую систему
Важный совет: Поскольку 23 апреля — четверг, многие будут на работе. Запланируйте на вечер (до 22:41) хотя бы полив комнатных растений или подкормку рассады на подоконнике — это тоже принесёт пользу. А основные посадки в саду и огороде лучше перенести на выходные, если позволяет погода. Следующие благоприятные дни после небольшого перерыва наступят 27–28 апреля.