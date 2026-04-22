Что сажать 23 апреля по лунному календарю: растущая Луна в Раке

23 апреля 2026 года Луна находится в фазе роста (первая четверть) и практически весь день пребывает в плодородном водном знаке Рака. Освещённость диска составляет около 42%, астрологический счёт ведёт 7-й лунный день, начавшийся в 09:07. С 22:41 Луна переходит в знак Льва, поэтому все важные посадки стоит завершить до этого времени.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям и листве. Это идеальное время, чтобы сеять и сажать всё, что даёт урожай над землёй: овощи с плодами, зелень и цветы. А Рак — один из самых плодородных знаков зодиака — дарит растениям устойчивость, выносливость и отличную лёжкость урожая.

23 апреля — это последний день в череде супер-благоприятных дат апреля (22–23 апреля). Уже 24–25 апреля Луна переходит в малоплодородный знак Льва, и активные посадки придётся отложить.

Работы в огороде

23 апреля — один из лучших дней месяца для посева и посадки. Энергетика дня благоприятствует всем культурам, у которых ценится надземная часть. В первую очередь стоит посеять:

Паслёновые: томаты, перцы, баклажаны — рассада вырастет коренастой и здоровой.

Тыквенные: огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны — они быстро тронутся в рост.

Капусту всех видов: белокочанную, цветную, брокколи, кольраби.

Зелень и пряные травы: салат, укроп, петрушку (на зелень), базилик, кинзу, шпинат.

Бобовые: горох, фасоль, бобы (их можно сажать вплоть до 23 апреля).

Кукурузу и подсолнечник.

Также 23 апреля — отличный день для пикировки рассады, посадки картофеля и высадки рассады овощей в теплицу. А вот от посадки корнеплодов (моркови, свёклы, редиса) лучше воздержаться — для них сейчас не лучшее время. Их черёд наступит на убывающей Луне.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Растущая Луна в плодородном Раке — прекрасное время для садовых работ. В этот день можно:

поливать растения — влага сейчас особенно хорошо усваивается корнями;

вносить органические удобрения — питательные вещества пойдут в рост надземной части;

проводить прививку — привой и подвой хорошо срастутся;

сажать плодовые деревья и кустарники: яблони, груши, вишню, сливу, смородину, крыжовник, малину, виноград и землянику.

Не рекомендуется использование химических пестицидов — отдайте предпочтение биопрепаратам. Также не стоит сажать клубнелуковичные растения — для них сейчас неподходящее время.

Работы с цветами

23 апреля — идеальный день для работы с цветами. Энергия Рака дарит растениям устойчивость и долгое цветение.

Благоприятно:

сеять однолетние цветы — астры, бархатцы, циннии, петунии, настурции;

сажать многолетники — флоксы, лилейники, дельфиниумы, рудбекии;

высаживать луковичные и клубнелуковичные — гладиолусы, георгины, лилии, бегонии.

Общие рекомендации по работам

Благоприятно:

Посев семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыквы

Посев капусты всех видов, бобовых, зелени, пряных трав

Посадка однолетних и многолетних цветов

Пикировка рассады, высадка рассады в теплицу

Посадка картофеля

Полив, корневые и внекорневые подкормки (особенно органикой)

Прививка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников

Посадка винограда и земляники

Нежелательно:

Посев корнеплодов (морковь, свёкла, редис, дайкон) — их время на убывающей Луне

Использование химических пестицидов

Посадка клубнелуковичных растений (лучше в другие дни)

Любые работы, травмирующие корневую систему

Важный совет: Поскольку 23 апреля — четверг, многие будут на работе. Запланируйте на вечер (до 22:41) хотя бы полив комнатных растений или подкормку рассады на подоконнике — это тоже принесёт пользу. А основные посадки в саду и огороде лучше перенести на выходные, если позволяет погода. Следующие благоприятные дни после небольшого перерыва наступят 27–28 апреля.