Земля ушла из-под колес: опубликованы кадры провала трассы под Новокузнецком

На месте обрушения трассы под Новокузнецком заработали чрезвычайные службы, сообщает VSE42.Ru . МЧС показало на видео масштаб разрушения дорожного полотна у села Сары-Чумыш в Новокузнецком округе. Асфальт просел, движение перекрыто, а объездные пути измеряются сотнями километров.

На место происшествия оперативно отправили спасателей и спецтехнику. В ведомстве уточнили: к работе привлечены 7 специалистов и 4 единицы техники. Среди них — машины высокой проходимости: квадроцикл и вездеход «Лось», который обеспечивает пожарное прикрытие. Также спасатели захватили мотопомпу и шанцевый инструмент.

Провал дороги затронул не только Кузбасс, но и соседний регион. Трасса перекрыта, поэтому МЧС вынуждено взаимодействовать с коллегами из Алтайского края. Для автомобилистов теперь доступны только объездные пути, и они, мягко говоря, неблизкие.

Первый маршрут в обход проходит по трассе 32 ОП Р3 Р-43. Его протяженность — около 600 км. Второй вариант чуть короче: 480 км по трассе 32 ОП Р3 К-589. Водителям придется наматывать круги, чтобы добраться из точки А в точку Б.

Глава Кузбасса Илья Середюк уже ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение продиктовано масштабом разрушения и необходимостью оперативно координировать силы всех служб. Что именно вызвало обрушение — предстоит выяснить специалистам. Пока ясно одно: движение по этому участку будет закрыто надолго.

