Поколение критиков: почему зумеры не доверяют старшим коллегам

Молодые сотрудники все чаще воспринимают старших коллег как менее компетентных и надежных, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Квинсленда. Анализ охватил работников в Австралии и на Тайване.

В экспериментах с участием почти 400 человек выяснилось, что представители поколения Z чаще сомневаются в профессиональных способностях более возрастных коллег, особенно если у них одинаковые должности.

Исследователи объясняют это тем, что при нехватке информации люди склонны опираться на внешние признаки, включая возраст.

«Когда у сотрудников мало данных о компетенциях коллег, они делают выводы на основе поверхностных характеристик, таких как возраст», — отметил автор работы Чад Чиу.

Во втором эксперименте участники оценивали гипотетического 55-летнего инженера — и молодые респонденты демонстрировали более низкий уровень доверия к его решениям.

«Они вполне могли считать такого коллегу приятным, но не обязательно полезным в работе», — добавил исследователь.

Авторы подчеркивают, что такие стереотипы могут мешать работе команд и требуют внимания со стороны работодателей.