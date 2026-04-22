Поколение критиков: почему зумеры не доверяют старшим коллегам
Daily Mail: поколение Z чаще сомневается в навыках старших сотрудников
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Молодые сотрудники все чаще воспринимают старших коллег как менее компетентных и надежных, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Квинсленда. Анализ охватил работников в Австралии и на Тайване.
В экспериментах с участием почти 400 человек выяснилось, что представители поколения Z чаще сомневаются в профессиональных способностях более возрастных коллег, особенно если у них одинаковые должности.
Исследователи объясняют это тем, что при нехватке информации люди склонны опираться на внешние признаки, включая возраст.
«Когда у сотрудников мало данных о компетенциях коллег, они делают выводы на основе поверхностных характеристик, таких как возраст», — отметил автор работы Чад Чиу.
Во втором эксперименте участники оценивали гипотетического 55-летнего инженера — и молодые респонденты демонстрировали более низкий уровень доверия к его решениям.
«Они вполне могли считать такого коллегу приятным, но не обязательно полезным в работе», — добавил исследователь.
Авторы подчеркивают, что такие стереотипы могут мешать работе команд и требуют внимания со стороны работодателей.