Уникальный санитар леса проснулся в парке «Пехорка» Балашихи

Жительница Балашихи прогуливалась по парку «Пехорка» и случайно запечатлела на камеру необычного гостя — галлицию шестнадцатипятнистую, которая относится к семейству божьих коровок. В Красной книге этот вид не значится, но его появление в местных лесах и парках специалисты расценивают как важный сигнал: с экосистемой все в порядке. Почему этого жука величают главным союзником экологов и садоводов, разбирался REGIONS .

Автором снимка стала Юлия Деулина. Внешность у галлиции обманчиво праздничная: ярко-оранжевый панцирь украшают белоснежные отметины. Их ровно шестнадцать — не больше и не меньше. Для сравнения: у привычной глазу семиточечной коровки и цвет другой, и пятна черные.

В мире насекомых свои законы. Собратья галлиции по семейству — безжалостные истребители тли. А этот вид выбрал иную стезю. Как рассказывает биолог Екатерина Авсеева, жук питается не живностью, а растительной напастью — мучнистой росой. Грибок, который способен загубить целый сад, для галлиции — деликатес.

Химические фунгициды токсичны и дороги. А тут — крошечный жучок, который работает бесплатно и без выходных. «Природный санитар в действии», — так охарактеризовала его эксперт.

История знает курьезный случай: заокеанские фермеры пытались завезти галлицию на свои поля. Результат — полный провал. Жук оказался привередливым к климату. Зато в лесах от Европы до Казахстана он чувствует себя как дома. И в Балашихе — тоже.

Факт обнаружения галлиции в «Пехорке» экологи называют обнадеживающим. Лесопарк живет своей правильной жизнью: здесь не нужно травить деревья химией, природа все отрегулировала сама. Белые пятна на оранжевой спинке — своего рода знак качества для местной флоры.

Главная просьба к гуляющим: не пугаться, не ловить и тем более не давить этих созданий. Пусть делают свою невидимую, но важную работу.

