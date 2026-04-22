«Их персонажи поженились в сериале»: Мерил Стрип и Мартин Шорт перестали скрывать отношения

Голливудская легенда, обладательница премии «Оскар» Мерил Стрип, которой в этом году исполнится 77 лет, наконец перестала скрывать свои отношения с 74-летним актером и комиком Мартином Шортом, пишет The Voice. Слухи об их романе ходили еще с января 2024 года, когда пара появилась на церемонии «Золотой глобус» и публика заметила их необычайно теплое общение. Однако тогда Шорт поспешил опровергнуть догадки, назвав Стрип просто близким другом. Но время расставило все на свои места.

Фото: [ скриншот видео ]

Теперь, спустя почти два года после начала их романа (а встречаются они, как выяснилось, с 2023 года), Стрип впервые публично подтвердила, что они с Мартином действительно пара. Их связь окрепла на съемках популярного сериала «Убийства в одном здании», где их герои тоже влюблены и в последнем сезоне даже поженились. Жизнь подражает искусству, и это тот случай, когда зрители только рады такой параллели.

У обоих актеров за плечами непростая личная жизнь. Шорт овдовел в 2010 году после смерти супруги Нэнси Долман от рака яичников, а в феврале этого года его приемная дочь Кэтрин свела счеты с жизнью.

Стрип, в свою очередь, развелась со скульптором Доном Гаммером в 2017 году после 39 лет брака. Возможно, именно общие проблемы и понимание друг друга сблизили их так сильно.

Сейчас пара счастлива и не скрывает своих чувств. Более того, Шорт активно поддерживает Мерил в ее творческих планах: она занята продвижением фильма «Дьявол носит Prada 2» и выразила желание вернуться на Бродвей. Шорт, по ее словам, всячески склоняет ее к этому шагу.

