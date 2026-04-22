Ангелы или пришельцы? Древнее писание связали с НЛО в новой интерпретации

Древний религиозный текст — Книга Еноха — вновь оказался в центре обсуждений после заявлений американского политика о связи с НЛО, пишет Daily Mail. Речь идет о теории, связывающей библейские события с возможными контактами с иными формами жизни.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала обратить внимание на этот текст, где описываются «падшие ангелы», спустившиеся на Землю и взаимодействовавшие с людьми.

«Существуют исторические свидетельства событий, которые могли быть неправильно интерпретированы. Вероятно, это могли быть как раз инопланетные формы жизни», — заявляла она ранее.

По ее мнению, древние описания могут отражать встречи с существами, которых сегодня назвали бы внеземными.

Интерес подогрел и опубликованный ею образ картины XV века с загадочным объектом в небе, который некоторые считают ранним изображением НЛО.

При этом Луна утверждает, что получала брифинги от военных о возможном существовании «нечеловеческих» форм жизни.

«Если это не технологии людей или других стран, это может подтверждать наличие иных созданий», — отмечала она.

Официальных доказательств этим заявлениям нет, однако тема продолжает вызывать широкий резонанс.