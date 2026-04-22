Оксана Самойлова отреагировала на видео с Седоковой и Джиганом

Анна Седокова, которая уже несколько недель не дает покоя сплетникам своими намеками на роман с рэпером Джиганом, вновь подлила масла в огонь. Певица опубликовала в своих социальных сетях видео , на котором она кладет голову на плечо музыканта, а фоном играет романтичный трек.

Казалось бы, еще один шаг к официальному признанию, но сама Анна поспешила заявить, что ролик был снят исключительно в шутку. Однако многие поклонники восприняли его как прямое подтверждение того, что между звездами действительно что-то есть.

На удивление, самой спокойной в этой ситуации оказалась бывшая жена Джигана — Оксана Самойлова. В интервью Super.ru она не только не стала устраивать скандал, но и публично прокомментировала видео, назвав его провокацией.

При этом Оксана отметила, что понимает: это всего лишь ирония. Более того, Самойлова заявила, что даже если бы у ее экс-супруга и Анны действительно был роман, она была бы счастлива за бывшего мужа и желает им счастья.

«Если Аня будет с Денисом, я вообще не против. Желаю им счастья», — сказала модель.

Напомним, что слухи о возможном романе Седоковой и Джигана появились после того, как они открыто пофлиртовали на одном из мероприятий. Тогда экс-участница «ВИА Гры» в шутку заявила, что рэпер звонит ей по ночам.

Ранее Оксана Самойлова уже комментировала возможный роман Анны Седоковой с Джиганом.