В Лыткарине по народной программе провели капремонт стадиона «Полет»

В Лыткарине после капитального ремонта открылся стадион «Полет», его реконструировали по народной программе «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Специалисты возвели новые трибуны на 500 мест с навесом и современное административно-бытовое здание с раздевалками, судейскими и тренерскими комнатами, футбольное поле оборудовали системой подогрева. Там также обустроили легкоатлетические дорожки, воркаут-площадку с уличными тренажерами, зоны баскетбола и волейбола.

В день открытия стадиона на новом поле прошел первый футбольный матч между детскими командами. Почетным гостем стал олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Доступный и безопасный спорт в любом возрасте — это принцип, который лежит в основе народной программы „Единой России“. Стадион „Полет“ — легендарное место, где многие поколения лыткаринцев получили путевку в спортивную жизнь», — отметил депутат.

Летом в округе также пройдет реконструкция местной котельной. После этого там запустят систему водяного подогрева поля, что позволит тренироваться круглый год, сообщил заместитель директора по спортивной подготовке МАУ ДО «Спортивная школа Лыткарино» Евгений Вольперт.

В 2026 году в регионе планируют провести строительство и реконструкцию 54 спортивных объектов. Так, например, в Егорьевске по народной программе реконструируют спорткомплекс «Мещера», в Шаховской — ремонтируют местный спорткомплекс «Шаховская ДОК».

