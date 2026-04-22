Жителей и гостей Балашихи предупредили о ядовитом кустарнике с заманчивыми ягодами

В середине апреля специалисты национального парка «Лосиный остров» зафиксировали пробуждение бузины, передает REGIONS . Этот кустарник, вопреки распространенному заблуждению, представляет серьезную опасность для здоровья человека. Растение только готовится к цветению, но эксперты уже призывают жителей региона заранее вспомнить меры предосторожности.

На территории Московского региона наиболее распространена бузина сибирская. Именно этот вид в середине — конце апреля подает первые признаки вегетации: на тонких ветвях формируются молодые нежные листочки. Из-за внезапного похолодания, пришедшего в Подмосковье сразу после начала сокодвижения, развитие растения временно замедлилось. Однако в заповеднике заверяют: кустарнику ничего не угрожает.

При снижении температуры молодые листочки уязвимы и могут слегка подмерзнуть по краям, но не погибнут. Если похолодание окажется кратковременным, после потепления рост бузины возобновится практически без потерь. В случае затяжного снижения температур формирование листьев приостановится до стабилизации погоды.

Уже в мае бузина покроется рыхлыми метелками желтовато-белого оттенка. Они источают характерный, довольно специфический аромат. Во второй половине лета на смену цветам придут ярко-красные плоды. Именно их многие ошибочно считают съедобными — и это главная опасность.

В заповеднике особо подчеркивают: наибольшую угрозу представляют незрелые плоды бузины. Их употребление в пищу практически всегда приводит к тяжелому отравлению. Симптомы — тошнота, рвота, головокружение и расстройство пищеварения. Спелые ягоды, хотя и считаются формально безопасными после термической обработки, обладают резким запахом и специфическим вкусом, из-за чего редко употребляются в пищу без специальной подготовки. Эксперты напоминают: не стоит экспериментировать с дикорастущими растениями, если нет стопроцентной уверенности в их безопасности.

Несмотря на угрозу для человека, бузина играет важную роль в природной пищевой цепи. Ее сочными листьями питаются олени, обитающие на территории «Лосиного острова». А ярко-красными ягодами лакомятся несколько видов птиц, для которых плоды кустарника безопасны.

Специалисты нацпарка рекомендуют не срывать и не пробовать незнакомые ягоды в лесу, объяснить детям опасность употребления дикорастущих плодов. При случайном употреблении ягод бузины и появлении симптомов отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. И главное — наслаждаться красотой природы, соблюдая дистанцию с потенциально опасными растениями.

В случае отравления дикорастущими растениями следует немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112 и сохранить образец растения для идентификации.

