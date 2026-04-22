Эффективные тренировки по минуте? Ученые раскрыли способ продления жизни почти без усилий
Daily Mail: «упражнения-перекусы» снижают риск преждевременной смерти
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Короткие всплески активности в течение дня могут заметно улучшить здоровье и снизить риск ранней смерти, пишет Daily Mail со ссылкой на обзор в журнале The Lancet и другие исследования. Ученые называют такой подход exercise snacks (рус. «упражнения-перекусы»).
Речь идет о простых действиях — подъеме по лестнице, быстрой ходьбе или приседаниях — по 30–60 секунд несколько раз в день. Даже пять минут такой активности способны дать эффект.
Анализ данных более 135 тысяч человек показал, что добавление всего пяти минут интенсивного движения в день может снизить риск преждевременной смерти примерно на 6 процентов.
«Короткие всплески активности в течение дня действительно складываются в ощутимую пользу для здоровья», — объяснила профессор Кэрол Махер.
Дополнительные исследования, опубликованные в British Journal of Sports Medicine, показали улучшение работы сердца и легких, особенно у малоподвижных людей.
«Даже три коротких подхода в день могут считаться полноценной нагрузкой. И можно гарантировать, что вы оцените эффект», — отметил исследователь Джонатан Литтл.
Эксперты подчеркивают, что такие упражнения не заменяют полноценные тренировки, но помогают компенсировать вред сидячего образа жизни и улучшить общее самочувствие.