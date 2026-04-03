Что сажать 4 апреля 2026 по лунному календарю: благоприятный день для посадок

4 апреля 2026 года Луна убывает и находится в плодородном знаке Скорпиона. Это одно из лучших сочетаний для дачных работ: растения дают крепкие всходы, развивают мощную корневую систему, становятся выносливыми, а урожай хорошо хранится.

Что можно сажать и сеять 4 апреля

Убывающая Луна направляет соки к корням, поэтому особенно хороши корнеплоды. В этот день благоприятно сажать:

  • картофель — один из лучших дней в апреле;
  • морковь, свеклу, репу, корневой сельдерей;
  • лук на репку, чеснок, хрен;
  • редис, редьку, дайкон;
  • капусту (белокочанную, цветную, брокколи, кольраби);
  • комнатные растения — посев и пересадка дадут отличный результат;
  • лекарственные и пряные травы.

Также Скорпион хорошо влияет на посев баклажанов, перцев, томатов, тыквенных и луковичных культур.

Работы в саду и огороде 4 апреля

Помимо посадок, день располагает к другим важным делам:

  • полив и подкормка — растения лучше усваивают питательные вещества, особенно органику;
  • рыхление почвы — улучшает доступ воздуха к корням;
  • работа в теплице — подготовка грунта и уход за рассадой;
  • покупка семян и саженцев — удачный день для пополнения запасов.

Что нельзя делать 4 апреля

Несмотря на плодородие Скорпиона, убывающая Луна накладывает ограничения:

  • нежелательны посев и черенкование — растения могут плохо прижиться;
  • лучше воздержаться от обрезки: открытые раны в этот период особенно уязвимы для инфекций;
  • не стоит делить корневища и луковицы — перенесите на другой день.

Краткий итог по видам работ

  • Благоприятно: посадка корнеплодов, капусты, лука, чеснока; посев и пересадка комнатных растений; полив, подкормка, рыхление; покупка семян.
  • Нежелательно: обрезка деревьев и кустарников, черенкование, деление корневищ.