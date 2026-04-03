Что сажать 4 апреля 2026 по лунному календарю: благоприятный день для посадок
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
4 апреля 2026 года Луна убывает и находится в плодородном знаке Скорпиона. Это одно из лучших сочетаний для дачных работ: растения дают крепкие всходы, развивают мощную корневую систему, становятся выносливыми, а урожай хорошо хранится.
Что можно сажать и сеять 4 апреля
Убывающая Луна направляет соки к корням, поэтому особенно хороши корнеплоды. В этот день благоприятно сажать:
- картофель — один из лучших дней в апреле;
- морковь, свеклу, репу, корневой сельдерей;
- лук на репку, чеснок, хрен;
- редис, редьку, дайкон;
- капусту (белокочанную, цветную, брокколи, кольраби);
- комнатные растения — посев и пересадка дадут отличный результат;
- лекарственные и пряные травы.
Также Скорпион хорошо влияет на посев баклажанов, перцев, томатов, тыквенных и луковичных культур.
Работы в саду и огороде 4 апреля
Помимо посадок, день располагает к другим важным делам:
- полив и подкормка — растения лучше усваивают питательные вещества, особенно органику;
- рыхление почвы — улучшает доступ воздуха к корням;
- работа в теплице — подготовка грунта и уход за рассадой;
- покупка семян и саженцев — удачный день для пополнения запасов.
Что нельзя делать 4 апреля
Несмотря на плодородие Скорпиона, убывающая Луна накладывает ограничения:
- нежелательны посев и черенкование — растения могут плохо прижиться;
- лучше воздержаться от обрезки: открытые раны в этот период особенно уязвимы для инфекций;
- не стоит делить корневища и луковицы — перенесите на другой день.
Краткий итог по видам работ
- Благоприятно: посадка корнеплодов, капусты, лука, чеснока; посев и пересадка комнатных растений; полив, подкормка, рыхление; покупка семян.
- Нежелательно: обрезка деревьев и кустарников, черенкование, деление корневищ.